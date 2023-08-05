Два здания и храм повреждены украинским БПЛА в Рыльске Курской области
08:50 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», — написал Старовойт.
Он добавил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.
Город Рыльск является административным центром Рыльского района, находится на расстоянии около 50 км от границы с Украиной.
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