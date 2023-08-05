Право Трампа на охрану может позволить ему избежать тюрьмы
09:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предыдущий американский президент Дональд Трамп может избежать тюремного заключения даже в случае признания его виновным по какому-либо из дел, поскольку он имеет право на пожизненную охрану сотрудниками Секретной службы США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу газетой The Washington Post.
Как отмечается в материале, по словам «некоторых действующих и бывших должностных лиц США», «Трамп в случае признания его виновным по какому-либо из трех уголовных дел, по которым он проходит, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться». В статье говорится, что такая возможность будет у республиканца благодаря «закону, который разрешает бывшим президентам США всю жизнь пользоваться охраной Секретной службы». Она отвечает за безопасность первых лиц в США.
Президентам США с 1965 года предоставляется охрана на всю жизнь, указывает издание. Как подчеркивается в публикации, «с того времени от этого отказался лишь Ричард Никсон». По словам бывших должностных лиц США, Трамп, если только он не последует примеру Никсона, сможет поставить «трудные с политической и логистической точек зрения вопросы о том, следует ли чиновникам выделить сотрудников для охраны бывшего президента США за решеткой, предоставить администрации тюрьмы обеспечение его безопасности или отправить его под домашний арест в той или иной форме».
Издание приводит слова бывшего исполняющего обязанности главы Управления по борьбе с распространением наркотиков США Чака Розенберга. На вопрос о том, грозит ли Трампу тюремное заключение, Розенберг ответил: «Теоретически — да, а практически — нет». «Любой судья федерального окружного суда должен понимать, что в этом случае возникают огромные и беспрецедентные логистические проблемы», — добавил Розенберг, говоря о возможности тюремного заключения Трампа. «Условное освобождение, штрафы, общественные работы и домашний арест являются альтернативами», — отметил он.
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