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Посольство КНР попросило РФ расследовать «нарушение прав граждан Китая на границе»

09:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство КНР в Москве потребовало от российской стороны расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице китайской дипломатической миссии в социальной сети WeChat («Вичат»).

В нем уточняется, что 29 июля российская сторона отказала во въезде и аннулировала туристические визы пяти китайским гражданам, пытавшимся на автомобиле пересечь границу. Как утверждается, в течение четырех часов они проходили дознание.

Компетентные органы РФ, как уточняется, отказали китайским гражданам во въезде, «поскольку цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией, что является нарушением соответствующих норм законодательства РФ».

«Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента», — подчеркивается в сообщении. Китайская дипломатическая миссия также попросила уважать права граждан КНР и дать гарантию, что подобные случаи больше не повторятся.

Сотрудники дипмиссии КНР обратились в компетентные госорганы РФ, включая МИД России. Как отмечается в сообщении, российская сторона назвала данное происшествие единичным случаем и выразила готовность на недискриминирующей основе принимать граждан КНР.

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