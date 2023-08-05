Артиллерия РФ уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новодонецкого

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица „Мста-Б“ в районе Новоивановки», — сказал он.

Чехов также отметил, что огнем гаубичной артиллерии были уничтожены станция РЭБ противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного.