США пытаются разорвать производственные цепочки, это вредит всему миру — посольство Китая
11:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США предпринимают действия, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек, что противоречит рыночным принципам и вредит интересам всего мира. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения СМИ о подготовке администрацией США мер по ограничению американских инвестиций в технологический сектор Китая.
«США привычным образом политизируют вопросы, касающиеся технологий и торговли, и используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters. В материале утверждается со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден планирует в начале следующей недели подписать исполнительный указ, предусматривающий введение ряда мер для пресечения поступления из США инвестиций, которые содействуют развитию в Китае некоторых технологий, якобы способствующих модернизации в военной сфере.
Как подчеркнул Лю Пэнъюй, американская сторона «добивается разделения и фрагментации производственных и логистических цепочек». «Такие действия против принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции подрывают международный порядок в экономике и торговле, нарушают и дестабилизируют глобальные производственные и логистические цепочки и вредят интересам всего мира. Мы будем внимательно следить за развитием событий и стойко защищать наши права и интересы», — добавил представитель посольства Китая.
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