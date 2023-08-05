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ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2% — Решетников

11:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Она (экономика России — прим. ТАСС) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. <…> Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — сказал министр.

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