CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух российских спортсменов
12:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Как сообщили ТАСС в федерациях, спортсмены были наказаны после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.
РУСАДА, получив информацию о наличии метаболитов стероидов в пробах Селихова и Огаркова, которые они сдали в период с 2013 по 2015 год, настаивало на дисквалификации атлетов, однако Дисциплинарный антидопинговый комитет в мае 2021 года принял решение оправдать спортсменов, которые, по мнению ДАК, не могли нести ответственность за то, что допинг попал в их организмы. Российское антидопинговое агентство подало апелляции в Спортивный арбитражный суд, который в итоге отменил вердикт Дисциплинарного антидопингового комитета и признал Селихова и Огаркова виновными в нарушении антидопинговых правил.
Селихов в итоге был дисквалифицирован на три года, бобслеист сможет вернуться в спорт 30 июня 2025 года. Огаркова наказали на четыре года, срок его дисквалификации истечет 5 июля 2026 года.
Селихову 37 лет, последний раз он выступал на международных соревнованиях в феврале 2018 года, когда стал в составе экипажа боба-двойки 25-м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Огаркову в декабре исполнится 30 лет, он выигрывал стометровку на летних чемпионатах России с 2016 по 2018 год. Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях в феврале 2022 года, когда на зимнем чемпионате страны выбыл из борьбы за медали в беге на 60-метровке уже в первом квалификационном раунде.
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