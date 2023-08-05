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НОВОСТИ

Три штурмовые группы ВСУ уничтожены западнее Орехова в Запорожской области

14:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

По его информации, штурмовая группа ВСУ попытались атаковать позиции сил РФ в районе Работино. «В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении», — написал он в своем телеграм-канале.

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