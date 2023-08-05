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НОВОСТИ

Российские войска способны дойти до Киева за 12 часов - украинский военный эксперт

13:00 05.08.2023 Источник: Lenta.ru

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой», что российские войска способны дойти до Киева за 12 часов. Запись доступна на YouTube.

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», — отметил экс-генерал.

По словам Кривоноса, президент Украины Владимир Зеленский недооценивает возможности российских военных, что является серьезной ошибкой. Офицер подчеркнул, что не следует отбрасывать худшие сценарии для ВСУ.  Lenta.Ru

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