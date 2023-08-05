Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
12:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе, принимаются меры по его уничтожению. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он.
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