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НОВОСТИ

Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

12:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе, принимаются меры по его уничтожению. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он.

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