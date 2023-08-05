12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе, принимаются меры по его уничтожению. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он.