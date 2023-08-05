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Надводный беспилотник, обнаруженный в море в районе Севастополя, уничтожен

15:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в районе Севастополя, уничтожен. Движение водного транспорта возобновлено, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты», — написал он.

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