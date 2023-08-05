0
0
20
НОВОСТИ

Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюремного заключения

16:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила газета «Доон».

Экс-глава правительства был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1 209).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 05.08.2023
Без России кризис в Афганистане нельзя урегулировать - ФНСА
0
163
15:00 05.08.2023
Надводный беспилотник, обнаруженный в море в районе Севастополя, уничтожен
0
196
14:55 05.08.2023
ИГИЛ располагает в Афганистане 24 тысячами боевиков – ФСА
0
186
14:00 05.08.2023
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены западнее Орехова в Запорожской области
0
255
13:00 05.08.2023
Российские войска способны дойти до Киева за 12 часов - украинский военный эксперт
0
379
12:30 05.08.2023
Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
0
382
12:00 05.08.2023
CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух российских спортсменов
0
408
11:30 05.08.2023
ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2% — Решетников
0
380
11:00 05.08.2023
США пытаются разорвать производственные цепочки, это вредит всему миру — посольство Китая
0
445
10:30 05.08.2023
Артиллерия РФ уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новодонецкого
0
438

Возврат к списку