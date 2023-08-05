Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюремного заключения
16:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила газета «Доон».
Экс-глава правительства был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1 209).
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