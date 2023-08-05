Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюремного заключения

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила газета «Доон».

Экс-глава правительства был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1 209).