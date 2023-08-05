Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку танкера в Керченском проливе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкеру «Сиг» в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал политик, комментируя нанесенный утром 5 августа украинской стороной удар по танкеру «Сиг» в Керченском проливе.

По его словам, это будет для Украины «окончательным решением по зерновой сделке».

«Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им (ВСУ — прим. ТАСС) мало ударов по Одессе, Измаилу и др.», — заключил он.