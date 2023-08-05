Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку танкера в Керченском проливе
17:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкеру «Сиг» в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.
«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал политик, комментируя нанесенный утром 5 августа украинской стороной удар по танкеру «Сиг» в Керченском проливе.
По его словам, это будет для Украины «окончательным решением по зерновой сделке».
«Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им (ВСУ — прим. ТАСС) мало ударов по Одессе, Измаилу и др.», — заключил он.
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