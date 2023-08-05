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ИГИЛ располагает в Афганистане 24 тысячами боевиков – ФСА

14:55 05.08.2023 Источник: НГ-Online

Численность боевиков «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ, организация запрещена в РФ) в Афганистане сегодня составляет около 24 тыс. человек. Об этом в интервью «НГ» сообщил высокопоставленный источник в руководстве Фронта свободы Афганистана (ФСА) – одной из групп вооруженного антиталибского Сопротивления.

«Разведслужба ФСА осуществляет постоянный мониторинг численности боевиков «вилаята Хорасан» (афганский филиал ИГ, организация запрещена в РФ – Прим. «НГ»), - подчеркнул источник. – На сегодняшний день ИГ располагает в Афганистане не менее 24 тысячами боевиков, абсолютное большинство которых составляют иностранцы – арабы, чеченцы, пакистанцы, выходцы из республик Центральной Азии». По словам источника «НГ», граждане Афганистана составляют меньшинство среди боевиков афганского филиала «Исламского государства».

Источник «НГ» обратил внимание, что «в России и странах региона сейчас почему-то принято занижать численность «вилаята Хорасан»: «Это странная практика, которую можно расценивать как нежелание смотреть в глаза реальности. Мне, например, приходилось слышать от некоторых московских чиновников утверждения, что число боевиков ИГ в Афганистане якобы не превышает 2 тысяч человек… Было бы интересно узнать, кто поставляет в Москву такую откровенную дезинформацию».

Фронт свободы Афганистана – группа вооруженной афганской оппозиции, противостоящая режиму «Талибана» (организация запрещена в РФ), а также «вилаяту Хорасан – ИГ». Руководителем ФСА является генерал Зия Ясин.

Андрей Серенко

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