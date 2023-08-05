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Без России кризис в Афганистане нельзя урегулировать - ФНСА

15:10 05.08.2023 Источник: НГ-Online

Афганский кризис не может быть урегулирован без участия России. Об этом в интервью «НГ» заявил член политического бюро Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Алам Изедьяр.

«Российская Федерация сегодня имеет особый политический вес в регионе и мире. По отношению к нашей стране она имеет особое значение», - подчеркнул Алам Изедьяр. По его словам, «выход из сложившейся в Афганистане ситуации без участия России невозможен».

«Москва больше не должна безразлично относиться к происходящему в Афганистане, - уверен Алам Изедьяр. - Россия, к сожалению, вначале поверила в ложь «Талибана» (организация запрещена в РФ) и лоббировала некоторые его вопросы, была оптимистично настроена в отношении талибов. Но теперь, полагаю, Россия, а также Иран, уже усвоили урок, преподанный талибами, и поняли всю правду о реальном положении дел в Афганистане».

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) – вооруженная группа афганской оппозиции, противостоящая режиму «Талибана» и афганскому филиалу «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ, организация запрещена в РФ). Лидером ФНСА является Ахмад Шах Масуд.

Андрей Серенко

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