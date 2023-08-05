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Секретарь Совбеза Украины назвал нереалистичным создание ядерного оружия в стране

17:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство ядерного оружия в силу технологической сложности является нереалистичной задачей для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это (восстановление — прим. ТАСС) вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — сказал он в эфире информационного марафона, который транслирует ряд местных телеканалов.

Вместе с тем Данилов напомнил, что отдельные страны Запада получали ядерное оружие от союзников. «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — сказал он.

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