В МИД Франции призвали мятежников в Нигере «серьезно воспринять» угрозу военного вторжения
18:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает угрозу военного вторжения стран ЭКОВАС в Нигер вполне реальной и призвала участников мятежа «серьезно воспринять» требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Мохамеду Базуму. Об этом она заявила радиостанции France Info.
«Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом», — сказала она.
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