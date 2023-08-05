В МИД Франции призвали мятежников в Нигере «серьезно воспринять» угрозу военного вторжения

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает угрозу военного вторжения стран ЭКОВАС в Нигер вполне реальной и призвала участников мятежа «серьезно воспринять» требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Мохамеду Базуму. Об этом она заявила радиостанции France Info.

«Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом», — сказала она.