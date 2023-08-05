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Почти 21 тыс. мигрантов сумели тайно пробраться в 2022 году в Великобританию — The Times

18:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 21 тыс. нелегальных мигрантов сумели тайно попасть в 2022 году в Великобританию, а известно о них стало лишь после того, как они подали заявку на предоставление убежища. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в МВД Соединенного Королевства.

Официальная статистика за прошлый год по задержанным нелегалам, добравшимся до Великобритании на небольших лодках через пролив Ла-Манш, а также через аэропорты и морские порты, и задержанных властями в течение 72 часов составляет 54,6 тыс. человек. Теперь же, по данным газеты, в МВД выявили дополнительно 21 тыс. нелегалов, которые сумели въехать на остров за прошлый год. Спустя некоторое время они подали документы для того, чтобы остаться в стране, и о них стало известно властям. В основном это мигранты, которые прибыли, спрятавшись в прицепах грузовиков, приехали «зайцами» на паромах или на поездах компании Eurostar, курсирующих в туннеле под Ла-Маншем.

Источник в МВД сообщил изданию, что подобная статистика может поставить под вопрос эффективность мер правительства по борьбе с нелегальной миграцией. Ранее премьер-министр Риши Сунак пообещал положить конец незаконному пересечению Ла-Манша мигрантами.

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