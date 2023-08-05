0
0
100
НОВОСТИ

Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали

19:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии. Предварительно, десять человек пострадали, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Сообщение от территориального центра медицины катастроф. В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, десять пострадавших», — написал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 05.08.2023
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» выступила против поставок оружия Киеву
0
60
18:30 05.08.2023
Почти 21 тыс. мигрантов сумели тайно пробраться в 2022 году в Великобританию — The Times
0
147
18:00 05.08.2023
В МИД Франции призвали мятежников в Нигере «серьезно воспринять» угрозу военного вторжения
0
219
17:30 05.08.2023
Секретарь Совбеза Украины назвал нереалистичным создание ядерного оружия в стране
0
243
17:00 05.08.2023
Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку танкера в Керченском проливе
0
296
16:00 05.08.2023
Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюремного заключения
0
322
15:10 05.08.2023
Без России кризис в Афганистане нельзя урегулировать - ФНСА
0
351
15:00 05.08.2023
Надводный беспилотник, обнаруженный в море в районе Севастополя, уничтожен
0
374
14:55 05.08.2023
ИГИЛ располагает в Афганистане 24 тысячами боевиков – ФСА
0
360
14:00 05.08.2023
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены западнее Орехова в Запорожской области
0
433

Возврат к списку