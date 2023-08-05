Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали
19:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии. Предварительно, десять человек пострадали, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
«Сообщение от территориального центра медицины катастроф. В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, десять пострадавших», — написал министр.
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