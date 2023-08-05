Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии. Предварительно, десять человек пострадали, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Сообщение от территориального центра медицины катастроф. В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, десять пострадавших», — написал министр.