Сопредседатель «Альтернативы для Германии» выступила против поставок оружия Киеву
19:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила против поставок оружия Киеву и призвала к дипломатическому решению ситуации на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала Welt.
«Мы в принципе считаем дискуссии по вопросу вины в войне на Украине слишком ограниченными», — сказала политик, отметив, что АдГ против деления происходящего на «черное» и «белое». «И мы ясно высказались против поставок оружия и выступили за поиск решения на основе переговоров», — подчеркнула Вайдель.
Она указала на, что Германия была всегда «нейтральным и честным посредником», а сейчас же своими действиями в ситуации вокруг Украины загнала себя в угол. Как считает Вайдель, конфликт «имеет предысторию», о которой сейчас зачастую забывают. Сопредседатель АдГ также высказалась за усиление роли Европы в НАТО, подчеркнув, что ее интересы отличаются от интересов США и заметила, что события на Украине ведут к серьезным рискам в области безопасности для ЕС.
АдГ, согласно последним опросам общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов сейчас могла бы занять второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее рейтинг колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.
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