Франция знала о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота — министр
20:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские спецслужбы располагали информацией о нестабильном положении дел в Нигере, однако для них стала неожиданной причина переворота в контексте личного конфликта президента Мохамеда Базума и начальника президентской гвардии Абдурахмана Тчиани. Об этом заявил агентству AFP министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Президент Мохамед Базум уже пережил попытку дестабилизации [обстановки в марте 2021 года]: мы знали, что ситуация была хрупкой», — сказал министр. «Может показаться неожиданным, что толчком к этому государственному перевороту послужили, прежде всего, личные разногласия», — добавил он. Агентство напоминает, что, по данным источников, мятеж был организован в связи с планами президента уволить начальника президентской гвардии.
Лекорню заявил, что Франция не признает власть мятежников и ориентируется на сотрудничество с легитимными представителями власти, в том числе по части военного сотрудничества. Он выразил сожаление, так как, по его мнению, переворот «ослабил борьбу с терроризмом» в Сахеле, и назвал мятеж «серьезной ошибкой, идущей категорически против интересов» Нигера. «Генералы же, устроившие путч, первый из которых был дворцовым генералом, никогда не сражавшимся по-настоящему, предали этот дух сотрудничества [Нигера и Франции], а также солдат, которые вместе с французской армией боролись [с терроризмом]», — сказал министр.
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