Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявляют в Варшаве
21:00 05.08.2023 Источник: РБК
Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, Варшава рассматривает различные шаги, в том числе полное закрытие границы, заявил CNN заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский. Он сказал, что «угроза со стороны Белоруссии вполне реальна».
По его словам, Варшава ожидает новых попыток нарушения своей границы, возможно, воздушного пространства. Яблонский заявил, что польские власти направляют «все больше и больше» войск в приграничный район. Сколько сил там будет развернуто, он не уточнил. РБК
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