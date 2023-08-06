Украина собирается "дружить" с Польшей только до конца военных действий - Подоляк
09:00 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца [военных действий]. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко», — сказал он в эфире украинского телеканала «Дом».
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