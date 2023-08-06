0
0
62
НОВОСТИ

Украина собирается "дружить" с Польшей только до конца военных действий - Подоляк

09:00 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца [военных действий]. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко», — сказал он в эфире украинского телеканала «Дом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 06.08.2023
В День памяти атомной бомбардировки, премьер Японии обвинил РФ в угрозе ядерным оружием, но «забыл» про США
0
7
09:18 06.08.2023
Британские власти увидели в китайских электромобилях потенциальных шпионов
0
31
09:15 06.08.2023
США 78 лет назад сбросили на Хиросиму атомную бомбу
0
35
21:00 05.08.2023
Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявляют в Варшаве
0
873
20:30 05.08.2023
Франция знала о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота — министр
0
762
20:00 05.08.2023
Истребитель Су-30 ВКС РФ сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A
0
775
19:30 05.08.2023
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» выступила против поставок оружия Киеву
0
876
19:00 05.08.2023
Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали
0
749
18:30 05.08.2023
Почти 21 тыс. мигрантов сумели тайно пробраться в 2022 году в Великобританию — The Times
0
816
18:00 05.08.2023
В МИД Франции призвали мятежников в Нигере «серьезно воспринять» угрозу военного вторжения
0
842

Возврат к списку