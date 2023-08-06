0
0
36
НОВОСТИ

Британские власти увидели в китайских электромобилях потенциальных шпионов

09:18 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенного Королевства опасаются, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве.

«Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <…> есть электрические автомобили, произведенные странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?» — задался вопросами собеседник издания.

По информации The Daily Telegraph, источники в правительстве выражают опасения, что подобные автомобили смогут передавать огромный объем информации — от положения транспортного средства до записи аудио и видео, а также будут подвержены дистанционному влиянию, в результате которого они могут выйти из строя.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:25 06.08.2023
В День памяти атомной бомбардировки, премьер Японии обвинил РФ в угрозе ядерным оружием, но «забыл» про США
0
7
09:15 06.08.2023
США 78 лет назад сбросили на Хиросиму атомную бомбу
0
35
09:00 06.08.2023
Украина собирается "дружить" с Польшей только до конца военных действий - Подоляк
0
57
21:00 05.08.2023
Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявляют в Варшаве
0
873
20:30 05.08.2023
Франция знала о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота — министр
0
762
20:00 05.08.2023
Истребитель Су-30 ВКС РФ сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A
0
775
19:30 05.08.2023
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» выступила против поставок оружия Киеву
0
876
19:00 05.08.2023
Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали
0
749
18:30 05.08.2023
Почти 21 тыс. мигрантов сумели тайно пробраться в 2022 году в Великобританию — The Times
0
816
18:00 05.08.2023
В МИД Франции призвали мятежников в Нигере «серьезно воспринять» угрозу военного вторжения
0
842

Возврат к списку