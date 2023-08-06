Британские власти увидели в китайских электромобилях потенциальных шпионов
09:18 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <…> есть электрические автомобили, произведенные странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?» — задался вопросами собеседник издания.
По информации The Daily Telegraph, источники в правительстве выражают опасения, что подобные автомобили смогут передавать огромный объем информации — от положения транспортного средства до записи аудио и видео, а также будут подвержены дистанционному влиянию, в результате которого они могут выйти из строя.
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