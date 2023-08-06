В День памяти атомной бомбардировки, премьер Японии обвинил РФ в угрозе ядерным оружием, но «забыл» про США
09:25 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерных угроз со стороны России», — заявил он. Кисида подчеркнул, что именно сейчас важно придать импульс международному сообществу вернуться на путь создания «мира без ядерного оружия».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, ни разу не упомянули США как страну, осуществившую ее в 1945 году.
Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на мемориальных церемониях по случаю годовщин также напрямую не называли Соединенные Штаты.
В то же время в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.
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