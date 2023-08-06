Трамп, в случае его избрания президентом США, пообещал Байдену исками в суд «в первый же день»
09:30 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В первый же день (на посту президента США — прим. ТАСС) я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:25 06.08.2023
- В День памяти атомной бомбардировки, премьер Японии обвинил РФ в угрозе ядерным оружием, но «забыл» про США
- 09:18 06.08.2023
- Британские власти увидели в китайских электромобилях потенциальных шпионов
- 09:15 06.08.2023
- США 78 лет назад сбросили на Хиросиму атомную бомбу
- 09:00 06.08.2023
- Украина собирается "дружить" с Польшей только до конца военных действий - Подоляк
- 21:00 05.08.2023
- Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявляют в Варшаве
- 20:30 05.08.2023
- Франция знала о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота — министр
- 20:00 05.08.2023
- Истребитель Су-30 ВКС РФ сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A
- 19:30 05.08.2023
- Сопредседатель «Альтернативы для Германии» выступила против поставок оружия Киеву
- 19:00 05.08.2023
- Маломерное судно перевернулось в Карелии, десять человек пострадали
- 18:30 05.08.2023
- Почти 21 тыс. мигрантов сумели тайно пробраться в 2022 году в Великобританию — The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать