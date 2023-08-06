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Трамп, в случае его избрания президентом США, пообещал Байдену исками в суд «в первый же день»

09:30 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина заявил, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи.

«В первый же день (на посту президента США — прим. ТАСС) я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — сказал он.

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