Жару до +34С прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 6 августа

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов. «Небольшая облачность. Без осадков», — говорится в сообщении. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.