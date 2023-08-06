Жару до +34С прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 6 августа
09:32 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов. «Небольшая облачность. Без осадков», — говорится в сообщении. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
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