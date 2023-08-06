Генсек ООН: Некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тень ядерной войны вновь нависла над миром в то время, как некоторые страны угрожают возможностью применения ядерного оружия. Такое мнение выразил в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю проходящих в Японии мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — зачитала на мероприятии в Хиросиме послание главы всемирной организации его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

При этом в своем послании он ни разу не упомянул США как страну, ответственную за произошедшее.