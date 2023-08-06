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НОВОСТИ

С начала СВО общая сумма грантов и кредитов Украине достигла 60 млрд долл

11:25 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма грантов и кредитов, выделенных Украине ее партнерами с конца февраля прошлого года, достигла $60 млрд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров <…> достигла отметки $60 млрд в бюджет», — написал он в телеграм-канале. По данным Железняка, больше всего средств поступило от США — $20,43 млрд. Немногим меньше от ЕС — $19,39 млрд. От МВФ Украине перечислено $6,29 млрд.

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