С начала СВО общая сумма грантов и кредитов Украине достигла 60 млрд долл
11:25 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров <…> достигла отметки $60 млрд в бюджет», — написал он в телеграм-канале. По данным Железняка, больше всего средств поступило от США — $20,43 млрд. Немногим меньше от ЕС — $19,39 млрд. От МВФ Украине перечислено $6,29 млрд.
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