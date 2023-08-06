Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве - Собянин

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник уничтожен на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — написал Собянин.

Временные ограничения на вылет и прилет самолетов введены в аэропорту Внуково с 10:26 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самого аэропорта.