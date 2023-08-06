Минобороны РФ привело некоторые подробности об уничтожении БПЛА в Московской области

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева атаковать беспилотником объекты на территории Московской области, дрон уничтожен силами ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратами по объектам на территории Московской области», — сказали в ведомстве.

Там сообщили, что беспилотник уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказали в ведомстве.



