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Россия продолжит СВО в обозримом будущем - Песков

15:50 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он.

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