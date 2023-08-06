Россия продолжит СВО в обозримом будущем - Песков
15:50 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он.
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