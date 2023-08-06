Россия продолжит СВО в обозримом будущем - Песков

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он.