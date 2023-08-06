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НОВОСТИ

На встрече в Джидде появился еще один мирный план по Украине - СМИ

17:05 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Джидде обсуждали еще один мирный план, помимо предлагаемого украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, новый план вместе с рядом государств представила принимающая сторона — Саудовская Аравия. Его частью якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Как пишет агентство, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.

Источники DPA сообщили, что изначально якобы предполагалось обсудить лишь так называемый мирный план Зеленского.

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