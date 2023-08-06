На встрече в Джидде появился еще один мирный план по Украине - СМИ
17:05 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, новый план вместе с рядом государств представила принимающая сторона — Саудовская Аравия. Его частью якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Как пишет агентство, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.
Источники DPA сообщили, что изначально якобы предполагалось обсудить лишь так называемый мирный план Зеленского.
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