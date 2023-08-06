Трамп заявил, что потребует отвода судьи и смены места суда

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн, а также смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

«Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был „назначен“ на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах, — написал он на странице в своей социальной сети Truth Social. — Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия».