Автор статьи в NYT, по словам Пескова, неправильно интерпретировал его ответ на вопрос о выборах президента в 2024 году

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов газетой The New York Times, приписавшей ему утверждение о переизбрании Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

Американская газета ранее сегодня опубликовала статью с цитатами представителя Кремля и, по версии The New York Times, Песков якобы назвал выборы в РФ не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов».

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом».