0
0
1
НОВОСТИ

Автор статьи в NYT, по словам Пескова, неправильно интерпретировал его ответ на вопрос о выборах президента в 2024 году

19:30 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов газетой The New York Times, приписавшей ему утверждение о переизбрании Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

Американская газета ранее сегодня опубликовала статью с цитатами представителя Кремля и, по версии The New York Times, Песков якобы назвал выборы в РФ не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов».

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 06.08.2023
Трамп заявил, что потребует отвода судьи и смены места суда
0
130
17:05 06.08.2023
На встрече в Джидде появился еще один мирный план по Украине - СМИ
0
339
15:50 06.08.2023
Россия продолжит СВО в обозримом будущем - Песков
0
408
12:30 06.08.2023
Собянин отметил работу военных при уничтожении беспилотника силами ПВО
0
465
12:30 06.08.2023
Минобороны РФ привело некоторые подробности об уничтожении БПЛА в Московской области
0
583
12:10 06.08.2023
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве - Собянин
0
506
11:25 06.08.2023
С начала СВО общая сумма грантов и кредитов Украине достигла 60 млрд долл
0
527
09:40 06.08.2023
Генсек ООН: Некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом
0
684
09:32 06.08.2023
Жару до +34С прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 6 августа
0
566
09:30 06.08.2023
Трамп, в случае его избрания президентом США, пообещал Байдену иски в суд «в первый же день»
0
604

Возврат к списку