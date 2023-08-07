Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила беспилотный летательный аппарат в Ферзиковском районе Калужской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Шапша в своем-телеграм-канале.

Он добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.