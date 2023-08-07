Потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд - FT
09:05 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала РФ в феврале 2022 года специальной военной операции (СВО) на Украине составили не менее €100 млрд. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT), которая проанализировала отчетность крупнейших фирм Европы за последние полтора года.
Согласно изданию, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с "обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса". В то же время анализ не учитывает непрямые макроэкономические факторы, такие как повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции вследствие СВО и западных санкций против РФ.
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