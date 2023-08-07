Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате ударов израильских ВВС - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо военнослужащих погибли в результате ударов израильских ВВС по окрестностям сирийской столицы. Об этом со ссылкой на военный источник сообщила газета «Аль-Ватан».

По ее информации, еще четверо военных получили ранения. Воздушное нападение было совершено в 02:20 по местному времени (совпадает с московским) со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.