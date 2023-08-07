В десяти регионах России ожидается экстремально высокая температура в ближайшие дни

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жара до плюс 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье — до 40-42 градуса, в Калмыкии — до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В полуденные часы не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.