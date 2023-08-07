Нигер закрывает воздушное пространство - СМИ
10:00 07.08.2023 Источник: Интерфакс
Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, передает телеканал France24.
"Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто (...) для всех самолетов до дальнейшего уведомления", - цитирует телеканал заявление нигерских военных.
По данным телеканала, мятежники предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит "энергичный и немедленный ответ".
В то же время МИД Франции сообщил, что Париж приостанавливает помощь Буркина-Фасо, поддержавшей мятежников в Нигере.
Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов.
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