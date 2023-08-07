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НОВОСТИ

Нигер закрывает воздушное пространство - СМИ

10:00 07.08.2023 Источник: Интерфакс

Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, передает телеканал France24.

"Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто (...) для всех самолетов до дальнейшего уведомления", - цитирует телеканал заявление нигерских военных.

По данным телеканала, мятежники предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит "энергичный и немедленный ответ".

В то же время МИД Франции сообщил, что Париж приостанавливает помощь Буркина-Фасо, поддержавшей мятежников в Нигере.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов.

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