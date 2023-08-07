Американские компании почти на четверть сократили импорт продукции из Китая - WP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post.

Она поясняет, что, несмотря на то что руководства двух стран пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными. Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами", и по итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика, пишет издание. Отмечается, что помимо нее на "доминирующее положение Китая" претендуют Вьетнам и Таиланд.

Роль КНР как центра мирового производства, вероятно, сталкивается с самым тяжелым вызовом с момента присоединения Пекина к глобальной торговой системе более двух десятилетий назад, указывает The Washington Post. Если до пандемии на китайские товары приходился примерно $1 из каждых $4, которые американцы тратили на импорт, то теперь этот показатель снизился до $1 из $6. Меньше продукции у Китая стала закупать и Япония, позиции европейских стран, в частности Германии и Франции, в целом не меняются.