Американские компании почти на четверть сократили импорт продукции из Китая - WP
10:05 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post.
Она поясняет, что, несмотря на то что руководства двух стран пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными. Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами", и по итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика, пишет издание. Отмечается, что помимо нее на "доминирующее положение Китая" претендуют Вьетнам и Таиланд.
Роль КНР как центра мирового производства, вероятно, сталкивается с самым тяжелым вызовом с момента присоединения Пекина к глобальной торговой системе более двух десятилетий назад, указывает The Washington Post. Если до пандемии на китайские товары приходился примерно $1 из каждых $4, которые американцы тратили на импорт, то теперь этот показатель снизился до $1 из $6. Меньше продукции у Китая стала закупать и Япония, позиции европейских стран, в частности Германии и Франции, в целом не меняются.
НОВОСТИ
- 11:20 07.08.2023
- Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей
- 11:05 07.08.2023
- Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
- 11:00 07.08.2023
- ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин
- 10:32 07.08.2023
- Силы РФ уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
- 10:20 07.08.2023
- В Британии в разы увеличат штрафы для принимающих на работу нелегалов
- 10:00 07.08.2023
- Нигер закрывает воздушное пространство - СМИ
- 09:32 07.08.2023
- В десяти регионах России ожидается экстремально высокая температура в ближайшие дни
- 09:20 07.08.2023
- Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате ударов израильских ВВС - СМИ
- 09:05 07.08.2023
- Потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд - FT
- 09:00 07.08.2023
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать