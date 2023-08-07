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В Британии в разы увеличат штрафы для принимающих на работу нелегалов

10:20 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании в три раза увеличит штрафы для компаний, принимающих на работу нелегальных иммигрантов. Как сообщил заместитель главы МВД Соединенного Королевства Роберт Дженрик, для домовладельцев, сдающих квартиры в аренду нелегалам, размер штрафов будет повышен в 10 раз.

"Мы объявляем о крупнейшем с 2014 года пересмотре штрафов в отношении недобросовестных работодателей и арендодателей, которые пытаются обойти иммиграционные правила путем найма нелегальных мигрантов или сдачи им в аренду жилья. Речь идет о как минимум трехкратном увеличении текущих штрафов: для работодателей, которые неоднократно нарушают [закон], штраф увеличится с £20 тыс. ($25,5 тыс. - здесь и далее прим. ТАСС) до £60 тыс. ($76,5 тыс.) за каждого незаконно нанятого работника. Штраф для арендодателей увеличится с £1 тыс. ($1,3 тыс.) на квартиранта за первое нарушение до £10 тыс. фунтов ($12,8 тыс.) на квартиранта", - написал Дженрик в статье для газеты The Daily Telegraph.

Как отметило издание, новая политика британского правительства призвана сделать "полностью экономически неприемлемым и финансово разрушительным" найм на работу нелегальных иммигрантов. Газета отметила, что повышение штрафов, вероятно, сильнее всего отразится на ресторанном и гостиничном бизнесе, строительной отрасли, сфере социального обслуживания, а также на работниках автомоек и салонов красоты.

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