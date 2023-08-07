Силы РФ уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне уничтожены: две лодки противника и 10 военнослужащих ВСУ в районе острова Борщевой, одна лодка противника и 5 военнослужащих ВСУ в районе острова Белогрудый», — сказал он.

На херсонском направлении также уничтожены 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, а также позиция ВСУ. На каховском направлении — украинская позиция в районе Берислава и гаубица Д-30 с боекомплектом.