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НОВОСТИ

ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин

11:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаются атаковать. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сказал Пушилин.

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