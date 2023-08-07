ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, пытаются атаковать. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сказал Пушилин.