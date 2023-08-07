Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже превысил 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 10:46 мск, курс доллара находился на уровне 97,01 руб. (+1,38%).

К 10:53 мск доллар замедлил рост и торговался на уровне 96,65 руб. (+1,01%). В то же время курс евро рос до 106,2 руб. (+0,56%), юань прибавлял 0,62%, поднимаясь до 13,416 руб.