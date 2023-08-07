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Кабмин РФ направит более 4,5 млрд рублей на строительство школ в регионах — Мишустин

11:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское правительство уделяет большое внимание обустройству и модернизации школ, на завершение строительства новых образовательных учреждений будет направлено более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий дальнейшего развития нашей страны», — сказал глава кабмина. Он отметил, что в России действует соответствующий профильный федеральный проект, выделяются значительные ресурсы на строительство и обустройство школ.

«Сегодня перераспределим [на эти цели] более 4,5 млрд рублей между регионами. Эти финансы помогут ускорить ввод почти пяти тысяч новых учебных мест в восьми субъектах Федерации», — добавил премьер.

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