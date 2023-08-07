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Командующие ВС Украины и Польши обсудили «угрозы» от нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

12:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ОС ВСУ) Сергей Наев обсудил на встрече с командующим Оперативного командования видов ВС Республики Польша Томашем Пиотровски «вызовы и угрозы», связанные с размещением в Белоруссии отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает командование ОС ВСУ.

Отмечается, что стороны «обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию безопасности в регионе, а также пути оказания помощи Украине». «Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК „Вагнер“, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления», — говорится в сообщении на странице командования в соцсети.

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