Военные власти Нигера направили подкрепление в приграничные с Нигерией и Бенином районы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные власти Нигера направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Подкрепление направлено решением Национального совета спасения родины (центрального органа власти после переворота), отмечает он.

Накануне захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на полеты в национальном воздушном пространстве и обвинили неназванные страны в подготовке агрессии против Нигера.

С наступлением 7 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое требовало от мятежников восстановить в Нигере конституционный порядок и освободить находящегося в их руках президента страны Мохамеда Базума.