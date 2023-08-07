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НОВОСТИ

Военные власти Нигера направили подкрепление в приграничные с Нигерией и Бенином районы

12:05 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные власти Нигера направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Подкрепление направлено решением Национального совета спасения родины (центрального органа власти после переворота), отмечает он.

Накануне захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на полеты в национальном воздушном пространстве и обвинили неназванные страны в подготовке агрессии против Нигера.

С наступлением 7 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое требовало от мятежников восстановить в Нигере конституционный порядок и освободить находящегося в их руках президента страны Мохамеда Базума.

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