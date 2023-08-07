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Три человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии

12:20 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли при столкновении двух вертолетов во время тушения пожара в южной части американского штата Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные пожарные службы.

«Два вертолета столкнулись во время тушения пожара. Первому вертолету удалось благополучно приземлиться недалеко от места происшествия. К сожалению, второй вертолет потерпел крушение, все три члена экипажа погибли», — приводит телеканал слова начальника пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвида Фулчера. По его словам, в состав экипажа входили двое пожарных и пилот.

По данным телеканала, вертолеты были вызваны для тушения лесного пожара недалеко от шоссе Пайплайн-роуд на юге Калифорнии.

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