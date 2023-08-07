В России разработан ГОСТ на игрушки
12:32 07.08.2023 Источник: Известия
Сейчас недобросовестные производители называют игрушки сувенирной продукцией и игнорируют нормы по их безопасности и качеству. Известия
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