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НОВОСТИ

В России разработан ГОСТ на игрушки

12:32 07.08.2023 Источник: Известия

В России разработан ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. В первой редакции стандарта появится классификация этих товаров: по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и так далее. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) считают, что документ лишит производителей возможности обходить обязательные требования.

Сейчас недобросовестные производители называют игрушки сувенирной продукцией и игнорируют нормы по их безопасности и качеству.  Известия

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